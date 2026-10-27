Владельцам домов, построенных до 1999 года, могут бесплатно оформить землю

В Кыргызстане предлагают бесплатно оформлять в собственность граждан земельные участки под жилыми домами, права на которые возникли до 1999 года. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс и ряд других законодательных актов вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, граждане смогут безвозмездно получить землю под индивидуальными жилыми домами, если право собственности на строение возникло в результате приватизации, на основании решения суда, договора или другого правоустанавливающего документа, оформленного до вступления в силу Земельного кодекса от 2 июня 1999 года.

Размер бесплатно предоставляемого участка будет ограничен нормами, установленными местными кенешами.

Власти объясняют необходимость изменений тем, что многие жилые дома были оформлены в собственность десятилетия назад, однако права на землю под ними так и не урегулированы.

Кроме того, законопроект предусматривает признание ранее зарегистрированных земельных прав и уточнение границ существующих жилых массивов с учетом фактической застройки, дорог, тротуаров, инженерных сетей и территорий общего пользования.

Еще одно изменение касается изъятия земель для государственных и общественных нужд. Власти предлагают разрешить предоставлять собственникам равноценные участки в качестве компенсации за изымаемую землю, в том числе за счет трансформации орошаемых сельскохозяйственных угодий.

В справке-обосновании прямо упоминается строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, при реализации которого может возникнуть необходимость изъятия частных земель.

Также предлагается разрешить временное использование участков для строительства транспортной и энергетической инфраструктуры сроком до четырех лет. После завершения срока пользования землю необходимо рекультивировать в течение одного года.

Законопроект затрагивает и сельскохозяйственные земли. Доли площадью до 5 гектаров предлагается запретить дробить на более мелкие участки, за исключением случаев изъятия для государственных и общественных нужд и предусмотренных земельной амнистией.