В Бишкеке повторно выставили на аукцион 16 участков под туалеты
В Бишкеке повторно выставили на аукцион 16 земельных участков для размещения общественных туалетов, сообщили в мэрии.
По данным городских властей, аукцион проводится в рамках муниципальной программы «Развитие общественных санитарных объектов в городе Бишкек на 2026–2030 годы». Она направлена на развитие инфраструктуры и эффективное использование муниципальных земель.
Участки расположены в разных районах города, в том числе в скверах и парках.
На аукцион повторно выставлены территории по следующим адресам:
- Бульвар имени И. Айдарбекова — улица Чокморова;
- Улица Чокморова — улица Шевченко;
- Улица Кочкор — улица Тыныбекова, сквер «Люкс»;
- Улица Муромская — улица Айни, рядом с городской клинической больницей № 4;
- Улица Айни, 209, пересечение с улицей Осмонова, новый парк;
- Улица Камчатская, напротив дома № 1;
- Улица Садырбаева — сад «Сакалдуу»;
- Улица Бакаева — улица Айни, улица Островского, 141;
- Улица Анкара — улица Виноградная, этносквер;
- Парк «40-летия Кыргызстана», пересечение улиц Фере и Дзержинского;
- Парк в районе «Кожзавод»;
- Пересечение улиц Профсоюзной и П. Лумумбы;
- Пересечение улиц Турусбекова и Фрунзе;
- Парк «Трудовой Славы» на улице Раззакова;
- Пересечение улиц Абдрахманова и Саманчина;
- Пересечение улиц Раззакова и Туголбай-Ата.
Аукцион пройдет с 5 ноября по 5 декабря 2026 года.