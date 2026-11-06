В Бишкеке повторно выставили на аукцион 16 участков под туалеты

В Бишкеке повторно выставили на аукцион 16 земельных участков для размещения общественных туалетов, сообщили в мэрии.

По данным городских властей, аукцион проводится в рамках муниципальной программы «Развитие общественных санитарных объектов в городе Бишкек на 2026–2030 годы». Она направлена на развитие инфраструктуры и эффективное использование муниципальных земель.

Участки расположены в разных районах города, в том числе в скверах и парках.

На аукцион повторно выставлены территории по следующим адресам:

Бульвар имени И. Айдарбекова — улица Чокморова;

Улица Чокморова — улица Шевченко;

Улица Кочкор — улица Тыныбекова, сквер «Люкс»;

Улица Муромская — улица Айни, рядом с городской клинической больницей № 4;

Улица Айни, 209, пересечение с улицей Осмонова, новый парк;

Улица Камчатская, напротив дома № 1;

Улица Садырбаева — сад «Сакалдуу»;

Улица Бакаева — улица Айни, улица Островского, 141;

Улица Анкара — улица Виноградная, этносквер;

Парк «40-летия Кыргызстана», пересечение улиц Фере и Дзержинского;

Парк в районе «Кожзавод»;

Пересечение улиц Профсоюзной и П. Лумумбы;

Пересечение улиц Турусбекова и Фрунзе;

Парк «Трудовой Славы» на улице Раззакова;

Пересечение улиц Абдрахманова и Саманчина;

Пересечение улиц Раззакова и Туголбай-Ата.

Аукцион пройдет с 5 ноября по 5 декабря 2026 года.