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24.kg

В Бишкеке повторно выставили на аукцион 16 участков под туалеты

13:01, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В Бишкеке повторно выставили на аукцион 16 земельных участков для размещения общественных туалетов, сообщили в мэрии.

По данным городских властей, аукцион проводится в рамках муниципальной программы «Развитие общественных санитарных объектов в городе Бишкек на 2026–2030 годы». Она направлена на развитие инфраструктуры и эффективное использование муниципальных земель.

Участки расположены в разных районах города, в том числе в скверах и парках.

На аукцион повторно выставлены территории по следующим адресам:

  • Бульвар имени И. Айдарбекова — улица Чокморова;
  • Улица Чокморова — улица Шевченко;
  • Улица Кочкор — улица Тыныбекова, сквер «Люкс»;
  • Улица Муромская — улица Айни, рядом с городской клинической больницей № 4;
  • Улица Айни, 209, пересечение с улицей Осмонова, новый парк;
  • Улица Камчатская, напротив дома № 1;
  • Улица Садырбаева — сад «Сакалдуу»;
  • Улица Бакаева — улица Айни, улица Островского, 141;
  • Улица Анкара — улица Виноградная, этносквер;
  • Парк «40-летия Кыргызстана», пересечение улиц Фере и Дзержинского;
  • Парк в районе «Кожзавод»;
  • Пересечение улиц Профсоюзной и П. Лумумбы;
  • Пересечение улиц Турусбекова и Фрунзе;
  • Парк «Трудовой Славы» на улице Раззакова;
  • Пересечение улиц Абдрахманова и Саманчина;
  • Пересечение улиц Раззакова и Туголбай-Ата.

Аукцион пройдет с 5 ноября по 5 декабря 2026 года.

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