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Садыр Жапаров объяснил, почему кыргызстанцам больше не хотят давать участки

09:35, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров объяснил, почему в Кыргызстане ограничивают выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом он заявил 8 ноября на встрече с жителями Кара-Балты, Жайылского и Панфиловского районов.

Поводом стало обращение жительницы села Кайырма. Женщина рассказала, что ее 37-летний сын уже 17 лет не может получить участок для строительства дома.

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В ответ глава государства предложил вместо земельного участка встать в очередь на жилье через Государственную ипотечную компанию (ГИК).

«Если будем раздавать участки всем желающим, через 5–6 лет у нас вообще не останется земли — ни орошаемых земель, ни пастбищ», — заявил президент.

По его словам, 94 процента территории Кыргызстана занимают горы и только 6 процентов приходится на равнинные земли. При этом именно на этих территориях расположены города, районные центры и населенные пункты.

Садыр Жапаров отметил, что население страны продолжает расти и в перспективе может превысить 10 миллионов человек. Поэтому, по его мнению, необходимо сохранить земельные ресурсы для будущих поколений.

Президент подчеркнул, что альтернативой выделению участков должно стать строительство многоэтажных жилых домов по государственной ипотечной программе.

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В ходе встречи выяснилось, что в Кара-Балте строятся 4 тысячи 950 квартир, тогда как в очереди на ипотечное жилье находятся около 1 тысячи граждан.

Как заявили, 1 тысячу 500 квартир планируют сдать до конца 2026 года, остальные — в 2027-м. При этом сроки сдачи первой очереди зависят от решения вопросов с газоснабжением.

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