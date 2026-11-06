Земли на 91 миллион сомов незаконно раздали под бизнес в Аксыйском районе

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области выявили незаконную передачу земельных участков стоимостью более 91 миллиона сомов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что в 2021–2024 годах должностные лица Кара-Жыгачского (ныне Кара-Камышского) айыл окмоту и других государственных органов с нарушением законодательства передали в частную собственность 1,41 гектара пастбищ и 0,68 гектара орошаемых земель.

Кроме того, 2,45 гектара пастбищных и 3,2 гектара сельскохозяйственных земель незаконно оформили в муниципальную собственность, после чего сдали в аренду для строительства и эксплуатации коммерческих объектов.

По оценке прокуратуры, в результате государству причинили ущерб в размере 91 миллиона 302 тысяч 240 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Проводятся следственные действия. О задержаниях должностных лиц пока не сообщают.