Строителей и владельцев земель обяжут беречь плодородный слой почвы

В Кыргызстане предлагают ужесточить требования к охране земель и усилить государственный контроль за использованием земельных и водных ресурсов. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает утверждение новых правил охраны земель, предотвращения их загрязнения и деградации, а также восстановления плодородия почв.

Согласно проекту, собственники и пользователи земельных участков должны будут принимать меры по предотвращению эрозии, засоления, заболачивания и других процессов, ухудшающих состояние почвы.

Особое внимание уделено строительным, горнодобывающим и земляным работам.

При проведении таких работ необходимо будет предусматривать снятие, сохранение и последующее использование плодородного слоя почвы. Соответствующие мероприятия должны быть отражены в проектной документации.

При этом предлагается запретить уничтожение плодородного слоя, его смешивание со строительным мусором, отходами и неплодородным грунтом, а также складирование в местах, где существует угроза загрязнения, затопления или вымывания.

Снятую почву разрешается использовать для восстановления нарушенных земель, улучшения сельскохозяйственных угодий и озеленения территорий.

Если плодородный слой хранится более 2 лет, его необходимо будет защищать от разрушения, в частности путем посева многолетних трав.

Проект также предусматривает проведение планового и внепланового мониторинга земель.

Проверки смогут проводиться при выявлении признаков загрязнения, деградации почв, нарушений порядка землепользования и необходимости оценки проведенных восстановительных работ.

Для контроля предлагается использовать данные земельного кадастра, лабораторных исследований, обследований почв и дистанционного зондирования Земли.

Расходы на восстановление земель, поврежденных в результате деятельности граждан и организаций, должны возмещать лица, причинившие вред, в установленном законодательством порядке.

Как отмечается в справке-обосновании, новые правила направлены на сохранение плодородия почв, обеспечение продовольственной безопасности и повышение эффективности государственного контроля.

При этом разработчики утверждают, что принятие постановления не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.