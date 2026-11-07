Садыр Жапаров дал два года на решение накопившихся земельных споров

Садыр Жапаров поручил администрации президента совместно с госорганами в течение двух лет урегулировать накопившиеся земельные споры и проблемы с незаконным оформлением участков. Об этом он заявил на встрече с жителями Канта и Иссык-Атинского района 7 ноября.

По словам главы государства, около 90 процентов обращений на подобных встречах связаны с людьми, которые при покупке земельных участков столкнулись с мошенничеством и поддельными документами. Многие из них до сих пор не могут решить правовые и имущественные вопросы.

На встрече жители также поднимали вопросы социально-экономического развития района, строительства и ремонта школ и спортивных объектов, обеспечения жильем по государственной ипотечной программе и других проблем.

Жапаров подчеркнул, что каждое обращение необходимо рассматривать в соответствии с законодательством.