В Нарынской области одну из горных вершин высотой 4 тысячи 378 метров назовут в честь Ормон хана. Законопроект о присвоении ей названия «Ормон-Хан» одобрил в первом чтении комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству.

Инициатива связана с предложением президента Садыра Жапарова, озвученным 2 октября 2023 года во время празднования 230-летия Ормон хана. Об этом на заседании комитета сообщил директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Эльчибек Джантаев.

Речь идет о горной вершине, расположенной на территории Кум-Добонского айыльного аймака Кочкорского района.

Во время обсуждения депутаты обратили внимание на написание имени: в документах встречаются варианты «Ормон хан» и «Ормон-Хан». Они поинтересовались, какой из них правильный.

Глава ГУ «Кыргызтест» Батма Топоева-Ставинская пояснила, что оба варианта допустимы в зависимости от контекста. Когда речь идет об исторической личности, имя пишется раздельно — Ормон хан. В географических названиях допустимо написание через дефис, как в случае с Чолпон-Атой.

Ормон хан (1792-1854) стремился объединить северные кыргызские племена и укрепить их политическую самостоятельность. В 1842 году на курултае представителей племен его провозгласили ханом. Однако прочного единства достичь не удалось: между некоторыми племенными предводителями сохранялись противоречия. Во время одного из конфликтов Ормон хан получил ранение и вскоре умер.