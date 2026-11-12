В Нарынской области перевал Кында закрыли до 1 апреля 2027 года

В Ат-Башинском районе Нарынской области временно закрыли перевал Кында на дороге Ат-Баши — Кында — Торугарт. Ограничение будет действовать до 1 апреля 2027 года.

Как сообщили в полпредстве региона, движение транспорта прекращено на участке с 65-го по 73-й километр.

Причиной закрытия стали ожидаемые обильные снегопады в зимний период и высокая угроза схода снежных лавин на отдельных участках перевала.

Решение принято для обеспечения безопасности жителей района, пассажиров и животноводов, использующих эту дорогу. Главам айыл окмоту поручено проинформировать население о временном закрытии перевала.

Водителей и других участников дорожного движения призывают учитывать ограничения и заранее планировать поездки.