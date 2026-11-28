Депутаты Жогорку Кенеша предложили пересмотреть систему проведения Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Тема обсуждалась 27 ноября на заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт».

Улукбек Ормонов предложил передать проведение ОРТ из Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Министерству просвещения. По его мнению, это позволит направлять поступающие средства в госбюджет.

Депутат также поднял вопрос о вузах, которые не признают результаты ОРТ и требуют от абитуриентов сдавать собственные вступительные экзамены. В пример он привел Кыргызско-Турецкий университет «Манас».

«Если они работают на территории страны, то закон должен быть един для всех. Соглашения не должны стоять выше законов», — заявил Ормонов.

Замминистра науки, высшего образования и инноваций Нарынбек Кубатбек уулу пояснил, что деятельность «Манаса» регулируется межправительственным соглашением, а вуз самостоятельно финансирует грантовые места, поэтому для поступающих предусмотрено дополнительное тестирование.

Депутат Дастан Бекешев считает, что подготовка к ОРТ превратилась в отдельный бизнес.

«Целый год дети готовятся к ОРТ, ходят на частные курсы. Это уже стало бизнесом. ОРТ превратилось в самоцель, а не в инструмент получения качественного образования», — отметил он.

Бекешев предложил перевести тестирование в цифровой формат, а также изменить порядок оплаты: первую попытку должно оплачивать государство, повторную — родители. По его мнению, ОРТ также не должно быть обязательным для всех специальностей.

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