Древние кыргызы знали секрет отопления? Необычная находка археологов

В Кочкорском районе Нарынской области археологи обнаружили свидетельства использования сложной системы отопления еще в XI–XIII веках. На территории древнего города Кочкор-Башы найдена общественная баня, стены которой обогревались с помощью специальных каналов.

Археологические исследования продолжаются возле села Кум-Добо. Раскопки общественной бани, относящейся к XI–XIII векам, начались в 2024 году.

В ходе исследований специалисты обнаружили помещения для купания, участки нагрева воды и элементы отопительной системы.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото из соцсетей

В 2026 году археологи раскопали котельную древней бани. Выяснилось, что для обогрева помещений использовалась технология передачи тепла по специальным каналам, проложенным в стенах.

Таким образом, жители древнего города применяли систему отопления, позволявшую прогревать стены здания.

По мнению исследователей, находка свидетельствует о том, что на территории современного Кыргызстана около тысячу лет назад уже использовались достаточно сложные инженерные решения для обогрева общественных помещений.

Археологические исследования городища Кочкор-Башы продолжаются.