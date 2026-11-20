Сотрудниками правоохранительных подразделений Государственной таможенной службы на территории Свободной экономической зоны «Нарын» выявлено нарушение условий использования товаров, ввезенных под таможенной процедурой «Свободная таможенная зона».

В ходе проверки деятельности ОсОО «Ц. п. ж. м. «К.-К.-У.» установлено, что предприятием под указанную таможенную процедуру было помещено 1 миллион 674 тысяч 253 килограммов иностранного сырья.

При проверке документов и фактических остатков выявлено отсутствие документального подтверждения местонахождения 575 тысяч 253 килограммов сырья, находившегося под таможенным контролем. Сумма причитающихся таможенных платежей по данному объему товаров составила 4 миллиона 346 тысяч 427 сомов.

Материалы проверки переданы в следственное управление ГТС для правовой оценки.

По итогам проведенных мероприятий ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме.