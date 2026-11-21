Сотрудник банка в Андижане присвоил 3,2 миллиарда сумов (около 250 тысяч долларов) со счетов клиентов и проиграл все деньги в онлайн-азартных играх. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Узбекистана.

Как сообщили правоохранители, специалист по международным переводам переводил деньги клиентов на свою международную банковскую карту и затем тратил их на азартные игры в интернете.

После задержания мужчина признал вину и заявил, что из-за пристрастия к азартным играм потерял не только деньги, но и семью.