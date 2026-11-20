В ГУУР МВД поступила оперативная информация об организации незаконной игорной деятельности посредством букмекерских ставок и онлайн-казино, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем.

По данным управления, следственная служба МВД возбудила уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

В ходе оперативно-технических мероприятий установлено, что посредством интернет-платформ для букмекерских ставок и онлайн-казино осуществлялись прием денежных ставок, пополнение игровых счетов и вывод средств с использованием банковских карт.

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В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны организаторы незаконной деятельности: С.Б., 2003 года рождения, М.А., 2006 года рождения, и А.Р., 2004 года рождения.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.