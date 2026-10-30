Глава Финнадзора: Важно разработать порядок действия на незаконные онлайн-казино

Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кайрат Маматов сегодня в эфире «Биринчи радио» предложил установить тотальный контроль над интернет-трафиком, чтобы ограничить доступ к онлайн-казино, порносайтам и другим нежелательным ресурсам.

Однако в интернет-ресурсах и социальных сетях распространилась информация о том, что он якобы предложил запретить или ограничить интернет в Кыргызской Республике.

В связи с этим Мамытов решил внести ясность в этот вопрос.

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По его словам, в эфире обсуждали мошенничество, в том числе кибермошенничество и финансовые пирамиды. Также была затронута серьезная проблема участия наших граждан в зарубежных онлайн-казино и букмекерских конторах. К сожалению, в результате многие люди лишаются своих денег и имущества.

«Мое предложение заключалось в том, что важно разработать четкий порядок действий: какие органы и каким образом должны оперативно реагировать на незаконные онлайн-казино и букмекерские конторы. Таким образом, речь в сегодняшнем эфире шла не об ограничении интернета для граждан, а об ограничении участия наших граждан в незаконных азартных играх на зарубежных платформах», — отметил глава Финнадзора.