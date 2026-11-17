В Бишкеке милиция задержала четверых граждан иностранного государства по подозрению в создании преступного сообщества.

Как сообщили в МВД, проверка началась после поступления оперативной информации. В результате были установлены личности четверых иностранцев 2003, 2004 и 2010 годов рождения.

По данным следствия, группа прибыла в Кыргызстан в конце сентября 2026 года и организовала на территории КР схему незаконной обработки платежного трафика, ориентированного на граждан соседнего государства.

«Деятельность группы заключалась в обработке платежного трафика, связанного с организацией и проведением нелегальных азартных онлайн-игр. Через мобильные устройства и банковские приложения осуществлялся прием денежных средств от участников интернет-казино, а также перечисление им выигрышей. Таким образом, фигуранты обеспечивали функционирование незаконного платежного канала». — пояснили в ведомстве.

В ходе обыска в квартире, расположенной в доме на улице Московской, обнаружено и изъято 22 мобильных телефона и три единицы компьютерной техники.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в следственную службу МВД, один из задержанных предложил сотрудникам милиции взятку за прекращение уголовного преследования.

Таким образом, возбуждено два уголовных дела — по статье 262 «Создание преступного сообщества или участие в нем» и статье 345 «Дача взятки» УК КР. Расследование продолжается.