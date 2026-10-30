Бинарные опционы объявят азартными играми — грозит уголовная ответственность

В Кыргызстане намерены запретить организацию азартных игр в формате бинарных опционов и усилить уголовную ответственность за незаконную игорную деятельность. Об этом сообщил председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кайрат Маматов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, в стране продолжают распространяться финансовые схемы, при которых гражданам предлагают зарабатывать на колебаниях стоимости акций, валют и других активов. При этом некоторые подобные платформы фактически работают по принципу азартных игр.

«Есть так называемые бинарные опционы. Люди делают ставки на то, вырастут или упадут акции, изменится ли курс валюты. Это не казино в привычном понимании, но мы приравниваем такую деятельность к азартным играм», — пояснил Маматов.

Глава Финнадзора сообщил, что соответствующие законодательные поправки уже прошли рассмотрение в профильном комитете Жогорку Кенеша во втором чтении.

Напомним, 27 октября комитет по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрил во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере игорной и лотерейной деятельности».

Документ предусматривает запрет на организацию и проведение азартных игр в формате бинарных опционов, их рекламу и продвижение, а также привлечение граждан к участию в подобных схемах.

Кроме того, предлагается запретить прием денежных средств и виртуальных активов от граждан и резидентов Кыргызстана для участия в бинарных опционах.

Для этого планируется внести изменения в Уголовный кодекс, законы «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике» и «О лотереях».

Законопроект также предусматривает отдельную уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение лотерей без соответствующего разрешения, в том числе через интернет.

Как отмечают разработчики, изменения направлены на защиту граждан от финансового мошенничества, усиление государственного контроля и предотвращение использования подобных инструментов для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Напомним, 7 октября Жогорку Кенеш принял законопроект в первом чтении. 27 октября документ получил одобрение профильного комитета во втором чтении.