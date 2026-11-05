В «Супаре-2» продолжают тушить пожар: на месте работают четыре расчета

В этнокомплексе «Супара-2» в ущелье Чункурчак Аламединского района продолжают тушить пожар. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пожар локализовали сегодня в 01.15, однако полностью ликвидировать его пока не удалось. На месте продолжают работать четыре пожарных расчета.

Читайте по теме Пожар в «Супаре-2»: двоих пострадавших госпитализировали В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, сотрудники «Супары» сначала пытались самостоятельно потушить пожар и только позже вызвали пожарных. По мнению спасателей, это способствовало распространению огня.

Напомним, пожар в этнокомплексе произошел вечером 4 ноября. По данным ГУВД Чуйской области, огонь охватил около 350–400 квадратных метров здания кухни и одну деревянную юрту.

Предварительная причина возгорания — воспламенение в дымоходе печи. На момент пожара в кухне никого не было. В комплексе работали другие сотрудники.

Милиция назначила судебную пожарно-техническую экспертизу и проводит проверку.