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24.kg

В «Супаре-2» продолжают тушить пожар: на месте работают четыре расчета

10:15, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В этнокомплексе «Супара-2» в ущелье Чункурчак Аламединского района продолжают тушить пожар. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пожар локализовали сегодня в 01.15, однако полностью ликвидировать его пока не удалось. На месте продолжают работать четыре пожарных расчета.

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В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, сотрудники «Супары» сначала пытались самостоятельно потушить пожар и только позже вызвали пожарных. По мнению спасателей, это способствовало распространению огня.

Напомним, пожар в этнокомплексе произошел вечером 4 ноября. По данным ГУВД Чуйской области, огонь охватил около 350–400 квадратных метров здания кухни и одну деревянную юрту.

Предварительная причина возгорания — воспламенение в дымоходе печи. На момент пожара в кухне никого не было. В комплексе работали другие сотрудники.

Милиция назначила судебную пожарно-техническую экспертизу и проводит проверку.

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