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Пожарные машины проверили проезды на рынке «Орто-Сай» в Бишкеке

18:45, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

На рынке «Орто-Сай» в Бишкеке провели пожарно-тактические учения. Спасатели проверили, смогут ли пожарные автомобили беспрепятственно проехать между торговыми рядами в случае реального возгорания. Об этом сообщили в Октябрьской районной администрации столицы.

В учениях приняли участие сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Задействованы два пожарных автомобиля и офицерский состав.

По сценарию на территории рынка произошло условное возгорание. Прибывшие пожарные подразделения развернули необходимое оборудование и отработали действия по локализации и ликвидации пожара.

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Особое внимание уделили доступности подъездных путей к торговым объектам и возможности проезда спецтехники между торговыми рядами. Через систему голосового оповещения посетителям и работникам рынка напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В районной администрации отметили, что подобные занятия позволяют оценить готовность спасательных подразделений и выявить возможные препятствия для работы пожарной техники.

В сообщении не уточняется, были ли во время учений обнаружены перекрытые проезды или другие нарушения требований пожарной безопасности.

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