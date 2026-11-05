Пожар в «Супаре-2»: двоих пострадавших госпитализировали

При пожаре в этнокомплексе «Супара-2» пострадали три человека из числа сотрудников. Об этом 24.kg сообщил координатор здравоохранения по Чуйской области Алмаз Аскаров.

По его словам, одному оказали амбулаторную помощь, два человека с отравлением угарным газом госпитализированы в отделение токсикологии Больницы скорой медицинской помощи. Состояние — средней тяжести.

Отметим, что, по данным пресс-центра Минздрава, госпитализирован только один, состояние его удовлетворительное.

Напомним, пожар начался 4 ноября вечером. Огонь локализовали в 1.15.