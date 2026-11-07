В здании бывшего завода имени Ленина в Бишкеке вспыхнул пожар

В Бишкеке загорелось складское помещение на территории бывшего завода имени Ленина. Площадь возгорания составила около 420 квадратных метров.

По данным МЧС, на место направили четыре пожарных расчета. Огонь локализовали. По предварительным данным, здание пустовало. Пострадавших нет.

Блок YouTube

Пожар на территории завода происходит не впервые. В марте 2022 года там загорелся литейный цех. Тогда площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, пострадавших также не было.