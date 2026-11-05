Пожар в «Супаре-2»: милиция рассказала подробности

В этнокомплексе «Супара-2», расположенном в ущелье Чункурчак Аламединского района, произошел пожар. Огонь уничтожил часть здания кухни площадью около 350-400 квадратных метров и одну деревянную юрту.

По данным ГУВД Чуйской области, пожар начался 4 ноября около 21.52. Предварительная причина — возгорание в дымоходе печи.

Сообщение о происшествии поступило в милицию около 23.30. На момент пожара на кухне никого не было. Там работают 15 поваров, однако все они находились вне помещения. Другие сотрудники этнокомплекса в это время оставались на рабочих местах.

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По информации МЧС, к тушению привлекли четыре пожарных расчета. Огонь удалось локализовать сегодня в 1.15, после чего спасатели продолжили работы по его полной ликвидации.

По факту возгорания назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Милиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.