USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Последствия пожара в этнокомплексе «Супара» показали на видео

13:20, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

Последствия пожара в этнокомплексе «Супара-2» в ущелье Чункурчак сняли на видео. На кадрах виден масштаб повреждений.

Напомним, по данным ГУВД Чуйской области, пожар начался 4 ноября примерно в 21.52. Предварительная причина — возгорание в дымоходе печи. Сообщение о происшествии поступило в милицию около 23.30.

Огонь уничтожил часть кухонного здания площадью 350–400 квадратных метров и деревянную юрту. В момент возгорания на кухне никого не было.

Читайте по теме
Пожар в этнокомплексе «Супара» полностью потушили

По информации МЧС, к тушению привлекли четыре пожарно-спасательных подразделения и бригаду скорой помощи. Возникла угроза распространения огня на лесной массив, однако пожарным удалось не допустить этого.

Пожар локализовали 5 ноября в 01.15. После этого спасатели продолжили тушение. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 15.50.

Известно о трех пострадавших. Ранее сообщалось, что в результате пожара они отравились угарным газом. Всех пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи: двоих после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, одного госпитализировали. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

По факту происшествия назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Милиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства пожара.

Материалы по теме

Пожар в этнокомплексе «Супара» полностью потушили

В «Супаре-2» продолжают тушить пожар: на месте работают четыре расчета

Пожар в «Супаре-2»: двоих пострадавших госпитализировали

Пожар в «Супаре-2»: милиция рассказала подробности

Крупный пожар произошел в этнокомплексе «Супара Чункурчак»

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

При пожаре в школе села Кожомкул пострадавших нет — Минпросвещения

Пожар в школе Сокулукского района тушат четыре машины

МП «Баткен-Тазалык» оштрафовали за пожар на мусорном полигоне

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Общество

Минздрав представил стратегию по профилактике неинфекционных заболеваний

 

От Средиземья до поддельных сумок: премьеры сериалов на следующей неделе

 

Электрокар BYD разогнался до 503 километров в час и установил рекорд скорости

 

Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

 

Привлекать ли иностранцев к работе водителями в Бишкеке? Итоги опроса

 

Нарынские мастерицы превращают альчики в массажные накидки для авто

 

Атака на Иран

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

Экономика

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

 

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

 

В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

 

Власть

Кант получил 8,13 миллиарда сомов инвестиций. Как распределили средства

 

Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков

 

В Нарынской области построят парк энергоемких низкоуглеродных производств

 

Садыр Жапаров рассказал, за что уволили директора «Учкуна»

 

Трамп объявил Овальный кабинет «национальным памятником». Его нельзя менять

 

Узбекистан предложил странам ШОС объединиться против интернет-вербовки молодежи

 

Ситуация вокруг Украины

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Общество

Минздрав представил стратегию по профилактике неинфекционных заболеваний

 

В Кыргызстане детям с тяжелыми нарушениями слуха проведут бесплатные операции

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

От Средиземья до поддельных сумок: премьеры сериалов на следующей неделе

 

Электрокар BYD разогнался до 503 километров в час и установил рекорд скорости

 

Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18