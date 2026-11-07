Последствия пожара в этнокомплексе «Супара» показали на видео

Последствия пожара в этнокомплексе «Супара-2» в ущелье Чункурчак сняли на видео. На кадрах виден масштаб повреждений.

Напомним, по данным ГУВД Чуйской области, пожар начался 4 ноября примерно в 21.52. Предварительная причина — возгорание в дымоходе печи. Сообщение о происшествии поступило в милицию около 23.30.

Огонь уничтожил часть кухонного здания площадью 350–400 квадратных метров и деревянную юрту. В момент возгорания на кухне никого не было.

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По информации МЧС, к тушению привлекли четыре пожарно-спасательных подразделения и бригаду скорой помощи. Возникла угроза распространения огня на лесной массив, однако пожарным удалось не допустить этого.

Пожар локализовали 5 ноября в 01.15. После этого спасатели продолжили тушение. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 15.50.

Известно о трех пострадавших. Ранее сообщалось, что в результате пожара они отравились угарным газом. Всех пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи: двоих после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, одного госпитализировали. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

По факту происшествия назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Милиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства пожара.