Пожар в «Супаре-2»: этнокомплекс обещают восстановить полностью

Этнокомплекс «Супара Чункурчак», где произошел крупный пожар, будет полностью восстановлен. Об этом говорится в сообщении управляющей компании.

В администрации «Супары» рассказали, что пожар охватил около 400 квадратных метров территории этнокомплекса. Огонь затронул трехэтажное здание ресторана и кухонную зону. При тушении пожара удалось предотвратить распространение огня на прилегающий лесной массив.

Руководство комплекса поблагодарило сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций и пожарно-спасательных подразделений за оперативность и высокий профессионализм.

Отмечается, что заасфальтированная по инициативе президента страны дорога, ведущая в ущелье Чункурчак, позволила спецтехнике оперативно добраться до места происшествия.

По данным администрации, этнокомплекс «Супара Чункурчак», построенный в 2013 году предпринимателем Таабалды Эгембердиевым по собственным архитектурным чертежам, будет восстановлен, чтобы «сохранить верность первоначальной концепции и продолжить дело основателя».

Напомним, пожар в «Супаре-2» начался поздно вечером 4 ноября. К утру его удалось локализовать.