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24.kg

В соцсетях просят деньги на лечение малыша: Минздрав призывает проверять данные

19:05, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Министерство здравоохранения предостерегает кыргызстанцев о возможном мошенничестве в социальных сетях, где объявили сбор средств на лечение младенца.

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Пресс-центр ведомства указывает, что в соцсетях распространяется видео с изображением ребенка с патологией лица, а автор ролика просит оказать финансовую помощь.

Информация о ребенке, его заболевании и законности организованного сбора средств официально не подтверждена, отметили в Минздраве и призвали граждан воздержаться от перечисления денег по указанным реквизитам.

«Перед оказанием благотворительной помощи тщательно проверяйте достоверность таких обращений. Будьте бдительны и не позволяйте использовать свое неравнодушие в целях возможного мошенничества», — говорится в сообщении.

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