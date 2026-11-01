В соцсетях просят деньги на лечение малыша: Минздрав призывает проверять данные

Министерство здравоохранения предостерегает кыргызстанцев о возможном мошенничестве в социальных сетях, где объявили сбор средств на лечение младенца.

Пресс-центр ведомства указывает, что в соцсетях распространяется видео с изображением ребенка с патологией лица, а автор ролика просит оказать финансовую помощь.

Информация о ребенке, его заболевании и законности организованного сбора средств официально не подтверждена, отметили в Минздраве и призвали граждан воздержаться от перечисления денег по указанным реквизитам.

«Перед оказанием благотворительной помощи тщательно проверяйте достоверность таких обращений. Будьте бдительны и не позволяйте использовать свое неравнодушие в целях возможного мошенничества», — говорится в сообщении.