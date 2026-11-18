Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева раскритиковала представителей исполнительной власти, которые вместо выполнения служебных обязанностей проводят время в социальных сетях, пишут комментарии и занимаются блогерством.

Свою критику она начала с учреждения «Окуу китеби», обратившись к министру просвещения Догдуркуль Кендирбаевой.

«У вас, похоже, все учреждение сидит в Facebook, поэтому работа и не движется. Сидят, каждое мое слово пропускают через сито, половину делают ложью, половину — правдой», — заявила парламентарий.

Затем она обратилась к председателю кабинета министров Адылбеку Касымалиеву и спросила, разрешено ли представителям исполнительной власти, получающим зарплату из государственного бюджета, целыми днями заниматься блогерством и писать комментарии в социальных сетях.

Глава кабмина не стал отвечать на вопрос и предложил дать пояснения Министерству просвещения.

Догдуркуль Кендирбаева пояснила, что учреждение «Окуу китеби» является отдельным юридическим лицом, имеет собственную пресс-службу и реагирует на общественное мнение.

Камила Талиева заявила, что неоднократно говорила о нарушениях в работе учреждения, связанных с изданием учебников.

«Пусть ваше учреждение работает, а не пишет комментарии в Facebook. Вы получаете 15 процентов бюджета. Это же деньги народа, нужно оправдывать их и работать», — сказала она.