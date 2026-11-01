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В Турции вступил в силу запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

16:01, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Турции с 1 ноября детям младше 15 лет запрещено пользоваться социальными сетями и создавать в них аккаунты.

По данным местных СМИ, проверка возраста пользователей уже существующих аккаунтов продлится до 31 марта 2027 года. В течение переходного периода администрации платформ будут постепенно закрывать учетные записи, принадлежащие детям младше установленного возраста.

Для входа в соцсети пользователям потребуется подтвердить личность через государственный сервис e-Devlet. После проверки им выдадут цифровой токен с указанием возраста. Детям младше 15 лет доступ к платформам будет закрыт, а для подростков от 15 до 18 лет предусмотрят ограничения: переписываться они смогут только со страницами друзей. При этом проводить прямые трансляции им запретят, а реклама для взрослых будет недоступна.

Аккаунты пользователей, которым не исполнилось 15 лет, должны быть заблокированы.

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