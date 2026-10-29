В городе Ош уголь по 6,5 тысячи сомов за тонну продают по шести адресам
В Оше уголь доставили на шесть площадок. Цена составляет 6 тысяч 513 сомов за тонну. Об этом сообщила мэрия города.
Всего завезли 940 тонн угля. Купить его можно по следующим адресам:
- 145 тонн — село Татар, улица Уларова (Жапалакский айыльный аймак);
- 160 тонн — село Мениш уулу (Жапалакский айыльный аймак);
- 20 тонн — улица Нагорная, 3а (Туран, 1-Адыр);
- 500 тонн — улица Раззакова, 15б/3;
- 60 тонн — улица Халмурзаева, 20;
- 55 тонн — село Кыргызстан, улица Бегиева, 33А.
В мэрии сообщили, что продолжают работу по обеспечению города углем. Предпринимателей, которые хотят открыть угольные склады, приглашают к сотрудничеству.
В городе насчитывается более 700 многоэтажных и свыше 50 тысяч частных домов. Большинство из них отапливаются углем, остальные используют газ и электроэнергию.
Годовая потребность города Оша в угле составляет 96 тысяч тонн.