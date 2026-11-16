В Сузакском районе остановили незаконную добычу угля

На участке Тулек угольного месторождения Кок-Жангак выявили незаконную добычу и продажу угля. Нарушения обнаружили в лицензированной зоне и на прилегающих территориях в селе Маркай Сузакского района.

По данным ОАО «Кыргызкомур», представители южного филиала компании выехали на место вместе с сотрудниками Сузакской районной администрации, регионального управления службы экологического и технического надзора и других ведомств. С гражданами провели разъяснительную работу и предупредили об ответственности.

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По итогам проверки незаконные места добычи закрыли. В «Кыргызкомуре» отметили, что такие работы нарушают требования промышленной безопасности и создают угрозу жизни людей, а также могут нанести ущерб окружающей среде.