В целях освоения угольного месторождения Маркай в Джалал-Абадской области, и расширения его производственных возможностей привлечены инвестиции. Об этом сообщает ОАО «Кыргызкомур».

По его данным, цель проекта — развитие угледобывающей отрасли, обеспечение местного населения доступным по цене углем и повышение энергетического потенциала региона.

За счет привлеченных инвестиций планируется возобновить работу месторождения, увеличить объемы добычи и расширить возможности доставки угля потребителям.

В настоящее время в рамках проводимых на месторождении работ рабочие добрались до угольного пласта. После установки и запуска ленточного конвейера начнется продажа угля населению.

Главная цель — обеспечить местное население качественным и доступным по цене углем.