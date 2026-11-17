Строительство теплоэлектростанции в Кара-Кече позволит Кыргызстану сократить зависимость от импорта электроэнергии, а использование современных фильтров обеспечит отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Курсантбек Омурбеков в эфире «Биринчи радио».

Во время прямого эфира один из слушателей поинтересовался, почему власти намерены строить угольную электростанцию, если одновременно заявляют о необходимости развития зеленой энергетики и сохранения ледников.

Отвечая на вопрос, замминистра отметил, что современные технологии позволяют существенно снизить экологическое воздействие угольных электростанций.

«Мы изучили этот вопрос. Сейчас существуют такие фильтры, благодаря которым никаких вредных веществ выделяться не будет», — заявил Курсантбек Омурбеков.

Строительство Кара-Кечинской ТЭС необходимо для достижения энергетической независимости Кыргызстана. Замминистра подчеркнул, что страна по-прежнему вынуждена закупать недостающую электроэнергию у соседних государств. Он отметил, что Кыргызстан располагает собственными водными ресурсами и месторождениями угля, которые необходимо использовать для обеспечения внутренних потребностей.

«Сколько еще мы будем зависеть от соседних стран? Нам необходимо добиться настоящей энергетической независимости», — заявил чиновник.

Омурбеков заверил, что при строительстве ТЭС будут учитываться экологические требования. При этом развитие солнечной и ветровой энергетики продолжится.

Сегодня Кыргызстан потребляет около 19,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, из которых самостоятельно производит примерно 15,5 миллиарда. Недостающий объем страна вынуждена импортировать. Таким образом, разница между потреблением и внутренним производством составляет около 4,1 миллиарда киловатт-часов.

В интервью не представлены технические характеристики будущей системы очистки выбросов Кара-Кечинской ТЭС, результаты экологической экспертизы или расчеты остаточных выбросов загрязняющих веществ.