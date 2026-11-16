Право на разведку угля в Беш-Терек Юго-Восточном получило ГП «Кыргызгеология»
Право на разведку угля на участке Беш-Терек Юго-Восточный получило государственное предприятие «Кыргызгеология». Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Алыдбек Касымалиев.
Согласно документу, ГП «Кыргызгеология» предоставлено право пользования недрами для проведения геологоразведочных работ на угольном участке Беш-Терек Юго-Восточный в Узгенском районе Ошской области размером 335 гектаров.
До начала геологоразведочных работ необходимо обеспечить соблюдение требований законодательства об охране и использовании историко-культурного наследия.