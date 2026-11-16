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Право на разведку угля в Беш-Терек Юго-Восточном получило ГП «Кыргызгеология»

08:53, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Право на разведку угля на участке Беш-Терек Юго-Восточный получило государственное предприятие «Кыргызгеология». Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Алыдбек Касымалиев.

Согласно документу, ГП «Кыргызгеология» предоставлено право пользования недрами для проведения геологоразведочных работ на угольном участке Беш-Терек Юго-Восточный в Узгенском районе Ошской области размером 335 гектаров.

До начала геологоразведочных работ необходимо обеспечить соблюдение требований законодательства об охране и использовании историко-культурного наследия.

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