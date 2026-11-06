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24.kg

Отопительный сезон с ограничениями. Какой уголь запретили в Бишкеке?

12:22, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке и Чуйской области продолжает действовать запрет на ввоз, продажу, хранение и использование мелкофракционного угля. Мэрия столицы напомнила жителям об ограничениях и программах льготного кредитования для перехода на более экологичные системы отопления.

Речь о россыпном угле фракцией от 0 до 13 миллиметров. Запрет действует с 22 октября 2025 года. Исключение предусмотрено для теплоснабжающих предприятий.

В мэрии сообщили, что государственные органы и муниципальные службы проводят проверки соблюдения ограничений, мониторят цены и принимают меры по обеспечению населения разрешенными видами твердого топлива.

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Для жителей, желающих отказаться от угольного отопления, предусмотрены льготные кредиты.

В частности, жители Бишкека и Чуйской области могут получить до 150 тысяч сомов под 3 процента годовых на 12 или 24 месяца. Деньги предназначены для подключения к газовым сетям, покупки и установки газового отопительного оборудования. 

Кроме того, в рамках проекта «Улучшение качества воздуха» жители столицы, Аламединского и Сокулукского районов могут оформить кредит до 1 миллиона сомов под ставку от 6 процентов годовых до пяти лет.

Средства можно направить на покупку тепловых насосов, электрических котлов и солнечных энергетических установок.

В программе участвуют «Элдик Банк», «АБанк» и «Бакай Банк».

За подробной информацией об условиях кредитования и порядке подачи заявок горожанам рекомендуют обращаться непосредственно в банки.

В мэрии призвали жителей соблюдать экологические требования и по возможности переходить на более чистые способы отопления.

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