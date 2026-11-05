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24.kg

В городе Ош мужчину подозревают в продаже одного участка двум покупателям

10:39, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Оше мужчину подозревают в мошенничестве при продаже земельных участков. По данным городского УВД, он получил от жителя южной столицы 23 тысячи долларов за два участка, но один из них позже продал другому человеку.

Как сообщили в милиции, в июне 2026 года в интернете появились объявления о продаже двух участков в селе Керме-Тоо. Один из них площадью 6,88 сотки, второй — 12 соток. При этом документы на землю оформили на умершего человека. Продавцы обещали оформить их на покупателя в течение 10 дней.

Житель Оша передал продавцам 20 тысяч долларов за первый участок и еще 3 тысячи — за второй. В подтверждение получения денег они написали расписку.

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Однако документы покупателю так и не передали. Продавцы перестали выходить с ним на связь.

Позже выяснилось, что один из участков площадью 6,88 сотки подозреваемый оформил на себя как наследство. Это произошло 13 июля. Затем он продал землю другому человеку за 2 миллиона 250 тысяч сомов и переоформил документы на нового владельца. Первому покупателю об этом не сообщили.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого Б.Р. суд отправил под стражу.

Расследование продолжается.

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