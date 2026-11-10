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24.kg

Госуслуги без заявлений. В Кыргызстане меняют порядок их предоставления

09:59, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане расширили полномочия Министерства экономики и коммерции в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Документ вносит изменения в постановление от 15 ноября 2021 года № 250 «О вопросах Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики».

Согласно изменениям, Минэкономики будет отвечать за формирование и реализацию единой государственной политики в сфере государственных, муниципальных и гражданско-правовых услуг.

Одним из ключевых нововведений станет разработка порядка предоставления услуг в проактивном формате — без подачи заявления со стороны гражданина.

Это позволит создать правовые механизмы для получения отдельных услуг без необходимости самостоятельно обращаться в государственные органы.

Кроме того, министерство получит полномочия по разработке порядка передачи отдельных государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг частным компаниям и негосударственным организациям.

Ведомство также будет утверждать Единый реестр услуг, определять порядок его ведения и оценивать обоснованность предоставления отдельных услуг на платной основе.

Отдельное внимание уделено контролю качества обслуживания населения. Минэкономики будет проводить мониторинг доступности, своевременности и качества государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием цифровых сервисов обратной связи.

Предусматривается и контроль за соблюдением приоритета цифрового формата предоставления услуг.

Кроме того, министерство разработает порядок определения размера платы за государственные и муниципальные услуги, а также единые требования к информированию граждан об условиях их получения.

Таким образом, изменения направлены на централизацию управления системой государственных услуг, развитие цифровых сервисов и сокращение административных процедур.

Постановление вступает в силу с 21 октября 2026 года.

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