В Бишкеке курьер избил женщину. В соцсетях просят найти виновного и наказать

В Бишкеке курьер избил супружескую пару. Об этом в соцсетях сообщил блогер Кемел Мекен.

По его словам, инцидент произошел накануне на пересечении улиц Льва Толстого и Масалиева.

«Учительница музыки Марина Лушкина вечером вышла прогуляться с супругом. Когда они переходили дорогу по пешеходному переходу, курьер на скутере не уступил им дорогу. Муж сделал последнему замечание, и тогда курьер набросился на него с кулаками. Марина Александровна встала между ними, чтобы защитить супруга. И тогда курьер начал избивать ее. Затем он сел на скутер и спокойно уехал», — рассказывает блогер.

Он призывает правоохранительные органы найти и наказать мужчину по всей строгости закона.

«Сейчас есть масса возможностей найти виновного, это дело времени. Сегодня он избил женщину, завтра может поднять руку на чью-то дочь, сестру, бабушку. Он не должен чувствовать себя безнаказанным за свое деяние», — отметил Кемел Мекен и добавил, что женщина обратилась в милицию, чтобы там зафиксировали побои.