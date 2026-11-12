Усилить борьбу с семейным насилием поручили профильным госорганам Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Улан Маматканов провел совещание по вопросам предупреждения семейного насилия и защиты пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В совещании приняли участие руководители государственных органов и местных властей. Они обсудили эффективность действующих мер профилактики семейного насилия, доступность помощи пострадавшим и взаимодействие государственных ведомств.

Представители профильных министерств отчитались о проводимой работе по предупреждению насилия и защите граждан.

По итогам совещания Улан Маматканов поручил усилить профилактические мероприятия, наладить межведомственную координацию и обеспечить раннее выявление семей, находящихся в группе риска.

Особое внимание поручено уделить своевременному реагированию на сообщения о насилии, защите пострадавших и оказанию им необходимой помощи.

Кроме того, профильные министерства совместно с полномочными представителями президента в областях должны разработать план мероприятий на 2027 год по предупреждению и пресечению семейного насилия.

Зампред кабмина потребовал взять эту работу под личный контроль руководителей, обеспечить постоянный мониторинг принимаемых мер и усилить персональную ответственность должностных лиц за результаты.