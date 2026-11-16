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24.kg

В Бишкеке задержан мужчина за применение насилия в отношении супруги

08:25, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

За применение насилия в отношении супруги мужчина водворен в камеру временного пребывания. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД города Бишкека.

По ее данным, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники милиции выявили видеозапись, на которой запечатлен факт применения насилия в отношении женщины, державшей на руках малолетнего ребенка.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что инцидент произошел 15 ноября 2026 года примерно в 20.00 возле одного из домов по улице Семиз-Көл в селе Новопавловка. Участниками конфликта оказались супруги: гражданин К.К., 2002 года рождения, и его супруга А.К., 2004 года рождения.

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Обоих доставили в УВД Ленинского района для выяснения обстоятельств произошедшего.

В отношении гражданина К.К. составлен протокол о правонарушении в соответствии со статьей 70 (семейное насилие) Кодекса КР о правонарушениях. Он водворен в камеру временного пребывания районного УВД.

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