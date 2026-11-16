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24.kg

Жерар Депардье не стал оспаривать приговор о сексуализированном насилии

22:23, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Французский актер Жерар Депардье отозвал апелляцию на приговор, вынесенный ему в 2025 году по делу о сексуализированном насилии, пишет Meduza. 

В своем заявлении для прессы 77-летний актер написал, что часто использовал на съемочной площадке «вульгарный, с сексуальным подтекстом юмор». По словам Депардье, теперь он понял, что «есть грань между дерзостью и оскорблением».

Жерар Депардье отметил, что приносит «свои самые глубокие и искренние извинения всем, кто, возможно, пострадал», добавив, что решил отозвать свою апелляцию, поскольку «осознал, что принадлежит миру, которого больше не существует».

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