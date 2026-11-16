Жерар Депардье не стал оспаривать приговор о сексуализированном насилии

Французский актер Жерар Депардье отозвал апелляцию на приговор, вынесенный ему в 2025 году по делу о сексуализированном насилии, пишет Meduza.

В своем заявлении для прессы 77-летний актер написал, что часто использовал на съемочной площадке «вульгарный, с сексуальным подтекстом юмор». По словам Депардье, теперь он понял, что «есть грань между дерзостью и оскорблением».

Жерар Депардье отметил, что приносит «свои самые глубокие и искренние извинения всем, кто, возможно, пострадал», добавив, что решил отозвать свою апелляцию, поскольку «осознал, что принадлежит миру, которого больше не существует».