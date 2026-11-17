В Кыргызстане иностранным студентам, переведенным из неаккредитованных образовательных организаций в аккредитованные, помогут с оформлением виз. Об этом 24.kg сообщили в управлении лицензирования медицинского образования и науки Минздрава.

По данным ведомства, соответствующий проект распоряжения кабинета министров внесен в администрацию президента для рассмотрения и утверждения. Согласно документу, студентам окажут содействие в оформлении виз без необходимости выезда из страны. Это поможет обеспечить непрерывность образовательного процесса.

Отметим, что в редакцию обратился один из представителей 120 студентов, переведенных из Бишкекского международного медицинского института в Кыргызскую государственную медицинскую академию.

«Мы завершили процедуру перевода и возобновили обучение. Однако наши действующие визы все еще оформлены на прежний университет, при этом срок действия многих из них составляет только несколько месяцев. По нашей информации, для получения новых виз, возможно, придется выехать за пределы Кыргызской Республики, что создает для нас серьезные трудности», — говорится в сообщении.

По словам студентов, оформление новый визы повлечет расходы на выезд из страны, проживание и питание в третьем государстве. Не исключено, по их данным, и возвращение в Индию.

«В итоге это приведет к академическим потерям. Из-за необходимости выезда и ожидания новых виз студенты могут пропустить занятия, клиническую практику и экзамены, получить отметки о пропусках, а также столкнуться с дополнительными академическими штрафами и требованиями по посещаемости. В общей сложности дополнительные расходы могут составить примерно 1–1,5 тысячи долларов на каждого студента, несмотря на то, что сложившаяся ситуация возникла вследствие закрытия университетов и не по вине самих студентов», — опасаются учащиеся.

Они просят госорганы КР разработать специальную визовую процедуру для иностранных студентов, переведенных из закрытых учебных заведений.

Напомним, в республике деятельность по подготовке медицинских кадров осуществляли 34 вуза, из них 12 государственных и 22 частных. После проведения госаккредитации только 14 вузов имеют право обучать студентов медицине.

Переводу подлежали 5,5 тысячи студентов.