В Кыргызстане создадут госбанк, который не будет подчиняться Нацбанку

В Кыргызстане предлагают создать банк развития промышленности, который будет финансировать строительство новых заводов, модернизацию предприятий и развитие отечественного производства. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, новый банк будет создан в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого будут принадлежать государству. Полномочия акционера получит кабинет министров или уполномоченный им государственный орган.

Одна из особенностей законопроекта — специальный правовой статус будущего финансового института.

На банк развития промышленности предлагается не распространять действие Закона «О банках и банковской деятельности», а также нормативных актов Национального банка, если иное прямо не предусмотрено законодательством. Банку не потребуется лицензия Нацбанка для проведения операций, предусмотренных новым законом.

Кроме того, Национальный банк не будет осуществлять банковское регулирование и пруденциальный надзор за новым учреждением, за исключением установленных законом случаев.

Вместо этого обязательные экономические нормативы, требования к капиталу, ликвидности, резервам и управлению рисками будет устанавливать кабинет министров. При этом будущему банку запретят принимать депозиты населения и открывать обычные счета физических лиц.

Основной задачей учреждения станет предоставление среднесрочного и долгосрочного финансирования промышленным предприятиям.

В частности, банк сможет:

выдавать кредиты на строительство и модернизацию заводов;

предоставлять лизинг на покупку оборудования и производственных линий;

финансировать предприятия через коммерческие банки;

выдавать гарантии и участвовать в капитале промышленных компаний;

привлекать зарубежные кредиты, выпускать облигации и финансировать крупные инвестиционные проекты.

Приоритет получат производства, ориентированные на экспорт, импортозамещение, создание рабочих мест и внедрение современных технологий.

В законопроекте отдельно отмечается, что признание проекта государственным приоритетом не будет автоматически гарантировать получение финансирования. Каждая заявка должна пройти финансовую, техническую и рисковую оценку.

Источниками финансирования будущего банка станут государственный бюджет, капитал, внесенный государством, кредиты международных финансовых организаций, выпуск облигаций и другие привлеченные средства.

При этом конкретный размер уставного капитала в законопроекте не указан. Его предлагается определить отдельным решением кабинета министров.

Банк также сможет осуществлять внутренние и внешние заимствования. Однако государство не будет автоматически отвечать по его обязательствам: государственные гарантии должны предоставляться отдельно в соответствии с бюджетным законодательством.

В справке-обосновании отмечается, что в Кыргызстане уже действует Государственный банк развития, деятельность которого регулируется отдельным законом.

Однако авторы инициативы считают необходимым создать специализированный финансовый институт, который будет заниматься исключительно развитием промышленности.

Предполагается, что это позволит сосредоточить финансовые ресурсы на строительстве заводов, обновлении оборудования, развитии индустриальных парков и производственной инфраструктуры.

Управлять банком будут акционер, совет директоров и правление. Не менее трети совета директоров должны составлять независимые члены.

Предусматриваются внутренний аудит, контроль рисков и обязательная публикация годовой финансовой отчетности.

В случае принятия закона кабинет министров должен будет в течение шести месяцев определить порядок создания банка, размер его капитала и правила предоставления финансирования.