В Кыргызстане планируют создать совет при президенте, который будет ежеквартально встречаться с представителями бизнеса для обсуждения проблем инвесторов и выработки решений по их устранению. Об этом сообщил директор Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров на форуме «Инвестиционный вектор: государство и бизнес — открытый диалог».

По его словам, в преддверии форума агентство провело несколько встреч с предпринимателями, в ходе которых поступило более 70 вопросов. Большинство из них касаются судебных споров, земельных отношений и создания препятствий предпринимательской деятельности.

Равшанбек Сабиров напомнил, что 21 октября на республиканском совещании президент Садыр Жапаров поручил поддерживать реальных инвесторов и не допускать необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность.

«Особое внимание уделяется регионам, упрощению инвестиционных соглашений и процедур. Если инвестор действительно заинтересован в реализации проекта, государственные органы должны оказывать ему необходимое содействие», — отметил глава госагентства.

Для систематизации работы с обращениями бизнеса разработана цифровая платформа «АИС Инвестиции». Кроме того, в регионах и министерствах определены ответственные за инвестиционное направление.

«Совместно с судами, прокуратурой и правоохранительными органами мы разработаем конкретный механизм взаимодействия, направленный на защиту прав инвесторов и предпринимателей и недопущение препятствий их деятельности», — подчеркнул Равшанбек Сабиров.

По его данным, в КР насчитывается более 100 тысяч предпринимателей, вносящих существенный вклад в республиканский бюджет. Среди ключевых проблем бизнеса остаются защита частной собственности, судебные споры, земельные вопросы и обеспечение гарантий инвестиций.