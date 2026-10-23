Алкоголь варили прямо в домах. ГНС выявила подпольные производства

В Бишкеке сотрудники Государственной налоговой службы выявили факты незаконного производства алкогольной продукции в домашних условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подпольное изготовление алкоголя обнаружили в жилых домах Ленинского и Первомайского районов столицы.

Нарушения выявлены в ходе мероприятий по пресечению незаконного производства и оборота подакцизной продукции. В отношении нарушителей приняты меры в рамках законодательства Кыргызстана.

При этом в ведомстве не уточнили, сколько подпольных производств обнаружено, какие именно спиртные напитки изготавливались, а также объемы произведенной или изъятой продукции. Информации о задержанных и возбужденных уголовных делах также не приводится.

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Государственная налоговая служба напомнила, что производство и продажа подакцизной продукции должны осуществляться с соблюдением установленных законом требований.