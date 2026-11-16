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В Кыргызстане за неделю выявили 29 фактов автохулиганства

13:30, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

С 6 по 12 ноября 2026 года на территории Кыргызстана предварительно выявлено 27 тысяч 233 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР.

По данным ведомства, среди зафиксированных нарушений:

— 673 случая управления транспортом без соответствующих документов;
— 373 факта вождения в состоянии алкогольного опьянения;
— 189 случаев незаконного затемнения стекол автомобилей;
— 621 нарушение ПДД с участием пешеходов;
— 1 тысяча 30 нарушений правил эксплуатации транспортных средств;
— 29 фактов автохулиганства;
— 1 тысяча 269 случаев превышения скоростного режима;
— 6 фактов управления автомобилями с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Кроме того, зарегистрировано 20 тысяч 524 других нарушения Правил дорожного движения.

За отчетный период на штрафные стоянки водворили 2 тысячи 519 автомобилей.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения и ответственно относиться к безопасности на дорогах.

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