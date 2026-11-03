ГНС выявила факты незаконного изготовления алкогольной продукции

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в рамках мероприятий по пресечению незаконного производства и оборота подакцизной продукции, а также обеспечению соблюдения требований законодательства выявила факты незаконного изготовления алкогольной продукции в домашних условиях в Бишкеке.

В частности, факты выявлены на территории Ленинского района. Изъяты 218 литров алкогольной продукции в бутылках и 224 тысячи 557 поддельных марок.

Материалы по выявленным фактам будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

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Напомним, производство и оборот подакцизной продукции должны осуществляться с соблюдением требований законодательства.

За незаконное производство спирта и алкогольной продукции в особо крупном размере Уголовным кодексом предусмотрен штраф в размере 50 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет.

Налоговая служба призывает граждан и предпринимателей не допускать незаконных изготовления, хранения и реализации подакцизной продукции.