ГНС выявила факты незаконного изготовления алкогольной продукции
Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в рамках мероприятий по пресечению незаконного производства и оборота подакцизной продукции, а также обеспечению соблюдения требований законодательства выявила факты незаконного изготовления алкогольной продукции в домашних условиях в Бишкеке.
В частности, факты выявлены на территории Ленинского района. Изъяты 218 литров алкогольной продукции в бутылках и 224 тысячи 557 поддельных марок.
Материалы по выявленным фактам будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.
Напомним, производство и оборот подакцизной продукции должны осуществляться с соблюдением требований законодательства.
За незаконное производство спирта и алкогольной продукции в особо крупном размере Уголовным кодексом предусмотрен штраф в размере 50 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет.
Налоговая служба призывает граждан и предпринимателей не допускать незаконных изготовления, хранения и реализации подакцизной продукции.