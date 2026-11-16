В Бишкеке остановили BMW с тонировкой, салон которого был заполнен цветами

В Бишкеке сотрудники милиции остановили автомобиль BMW за тонировку переднего лобового стекла, запрещенную на территории Кыргызстана. Однако обычная проверка обернулась необычной и приятной историей.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ Бишкека, инцидент произошел 15 ноября. Во время остановки сотрудники милиции заметили, что салон автомобиля буквально заполнен цветами.

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На вопрос милиционеров, кому предназначено такое количество цветов, водитель с улыбкой ответил: «Любимой жене!»

Разговор прошел в доброжелательной атмосфере, однако нарушение Правил дорожного движения не осталось без внимания. Водителю выписали штраф за незаконную тонировку.

В итоге проверка завершилась на позитивной ноте, а цветы, судя по всему, вскоре отправились к адресату.