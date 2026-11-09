В Монголии хотят запретить изображение Чингисхана на алкоголе и сигаретах

Великий государственный хурал Монголии принял постановление о сохранении и популяризации государственно-исторического наследия Чингисхана. Об этом сообщает портал «Сделано в Монголии».

Одним из положений документа станет подготовка законопроекта, запрещающего использовать изображение основателя Монгольской империи на упаковках алкогольной и табачной продукции.

Решение принято 6 ноября на пленарном заседании парламента в рамках мероприятий, приуроченных к 820-летию образования Великой Монгольской империи.

Документ предусматривает пять основных направлений работы правительства. В частности, кабмину поручено подготовить законодательные изменения, регулирующие использование имени и официального портрета Чингисхана, его исторических символов и других объектов, связанных с наследием Монгольской империи.

Отдельно оговаривается запрет на использование официального изображения Чингисхана на таре и упаковке алкогольных напитков, а также табачных изделий. Таким образом, речь пока идет о поручении разработать соответствующий законопроект, а не о вступившем в силу запрете.