В Кыргызстане хотят резко повысить налог на вино и водку

В Кыргызстане предлагают увеличить акцизные ставки на алкогольную продукцию. В частности, налог на вино может вырасти в 4 раза, на шампанское — вдвое, а для ликеро-водочных изделий предусмотрено поэтапное повышение ставок до 2029 года. Проект постановления кабинета министров 4 ноября вынесен на общественное обсуждение.

Документ подготовлен Министерством экономики и коммерции. Как говорится в справке-обосновании, изменения направлены на увеличение поступлений в бюджет и борьбу со схемами уклонения от уплаты налогов.

Новые ставки акцизов

Сейчас акциз на обычное вино составляет 25 сомов за литр, на игристые вина, включая шампанское, — 50 сомов, на слабоалкогольные напитки — 100 сомов.

Разработчики предлагают установить для этих категорий единую ставку — 100 сомов за литр.

Для ликеро-водочных изделий предусмотрен следующий график:

2026 год — 200 сомов за литр;

2027 год — 250 сомов;

2028 год — 300 сомов;

с 2029 года — 350 сомов.

Таким образом, ставка для ликеро-водочных изделий к 2029 году увеличится на 75 процентов по сравнению с уровнем 2026 года.

При этом повышение акциза не означает автоматического роста розничной цены на такую же сумму. Окончательная стоимость алкоголя зависит и от других расходов производителей и продавцов.

Бюджет рассчитывает получить дополнительные 170 миллионов сомов

В Министерстве экономики объясняют необходимость изменений разницей между действующими ставками.

По данным ведомства, некоторые импортеры используют различия в классификации алкогольной продукции, оформляя слабоалкогольные напитки как вино, чтобы платить меньше налогов.

В справке-обосновании приводится пример одного импортера, действия которого, согласно материалам проверки, могли привести к недоначислению акциза на 40 миллионов 777 тысяч 735 сомов.

Только за счет изменения ставок на обычные и игристые вина государство рассчитывает дополнительно получать около 170 миллионов 650 тысяч сомов ежегодно.

Для кафе и ресторанов предлагают послабления

Одновременно разработчики намерены снизить административную нагрузку на предприятия общественного питания.

До 1 января 2033 года предлагается продлить освобождение от обязательной маркировки сладких, газированных и других безалкогольных напитков собственного производства, которые продаются непосредственно в кафе и ресторанах, за исключением продукции в потребительской упаковке.

Аналогичные послабления в справке-обосновании предлагается распространить на традиционные национальные напитки — максым, жарма и бозо.

Необходимость этой меры разработчики связывают в том числе с обращением депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева, поддержавшего позицию представителей ресторанного и гостиничного бизнеса.

По мнению авторов проекта, предприятия общественного питания не должны нести такую же административную нагрузку, как крупные промышленные производители напитков.