Российское пиво и европейский крепкий алкоголь: где закупает спиртное Кыргызстан

География импорта алкоголя в Кыргызстан за восемь месяцев 2026 года четко разделилась по категориям. Основной объем пива поставляется из России, значительную долю закрывает Казахстан. А вот в поставках крепких напитков, помимо РФ, активно участвуют Великобритания, Ирландия и США.

По данным Национального статистического комитета, в августе продолжилось проседание собственного экспорта алкогольной продукции при высоком спросе на импортные спиртные напитки. Так, их поставки выросли на 52,51 процента по стоимости.

Какой алкоголь и куда мы поставляем

Экспорт алкогольной продукции из Кыргызстана за восемь месяцев составил 2,1 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом он упал на 59,51 процента.

Из страны вывезли 339 тысяч литров крепких спиртных напитков на 952,1 тысячи долларов. По стоимости падение на 74,14 процента. Их покупали Казахстан и Россия.

Виноградные вина экспортировали в Казахстан — 513,7 тысячи литров на 0,7 миллиона долларов. Годовой рост на 115,58 процента.

Упала на 60,34 процента выручка и от поставок за рубеж местного пива. Всего его продали в Казахстан и Китай 793,45 тысячи литров на 0,5 миллиона долларов.

Основные покупатели алкоголя: Казахстан — доля рынка 80,75 процента (1,7 миллиона долларов). Россия — 10,04 процента (0,2 миллиона долларов). Китай — 3,59 процента (0,1 миллиона долларов).

Кто наполняет наш рынок спиртным

Импорт алкоголя в Кыргызстан в январе — августе достиг 28,5 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом закупки выросли на 26,9 процента в денежном выражении.

Главными поставщиками крепких спиртных напитков стали Россия, Великобритания, Ирландия и США. Всего закупили 1 миллион литров на 13 миллионов долларов.

Поставки пива превысили 10,8 миллиона литров (12,8 миллиона долларов). Рост по стоимости на 13,22 процента. Основные объемы завезли из России и Казахстана.

По виноградным винам в лидерах Франция и Италия. Всего их КР закупила 862,4 тысячи литров на 2,6 миллиона долларов.

Топ-5 алкогольных импортеров: Россия — доля рынка 39,29 процента (11,2 миллиона долларов). Казахстан — 14,61 процента (4,2 миллиона долларов). Великобритания — 7,7 процента (2,2 миллиона долларов). Мексика — 5,07 процента (1,4 миллиона долларов). Ирландия — 4,81 процента (1,4 миллиона долларов).

На поставки алкоголя из других стран пришлось еще 28,52 процента (8,1 миллиона долларов), что говорит о широкой географии импорта таких напитков.

Алкогольный минус

По итогам января — августа отрицательное сальдо (дефицит) торгового баланса Кыргызстана по алкогольной продукции и пиву достигло 26,4 миллиона долларов.

За август дыра в алкогольной торговле увеличилась еще на 3,7 миллиона долларов.

Данные Нацстаткома подтверждают углубляющийся структурный перекос внутреннего рынка алкоголя, выражающийся в замещении местной продукции заграничным крепким алкоголем из Европы и пивом из России.