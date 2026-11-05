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24.kg

В КР работают более 1,1 тысячи участников небанковского финансового рынка

14:50, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Проблемы бизнеса и перспективы развития небанковского финансового сектора Кыргызстана обсудили 4 ноября представители Международного делового совета (МДС) с председателем Финнадзора Кайратом Маматовым и руководителями профильных подразделений ведомства.

На встрече участники рассмотрели приоритеты регулирования финансового рынка, зарубежный опыт надзора, а также вопросы, с которыми сталкиваются компании при ведении деятельности.

По данным Финнадзора, сейчас на небанковском финансовом рынке КР работают 1 тысяча 155 юридических и физических лиц. Им выдано более 1 тысячи 240 лицензий, регистраций и сертификатов на различные виды деятельности.

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Объем биржевых сделок на первичном рынке составил 115 миллиардов 715,7 миллиона сомов. Это 95,36 процента от общего объема биржевых торгов. Через первичный рынок привлекаются финансовые ресурсы и перераспределяется инвестиционный капитал.

Отдельное внимание участники уделили развитию страхового рынка. В частности, обсуждались создание дополнительных инструментов для инвестирования активов страховых компаний, подготовка актуариев и необходимость стабильных правил регулирования отрасли.

Также на встрече затронули вопросы цифровизации, развития рынка ценных бумаг и деятельности Кыргызской фондовой биржи, правового регулирования стимулирующих лотерей, а также перспективы инвестиционных и венчурных фондов в стране.

Представители бизнеса подняли вопросы условий работы резидентов СФИТ «Тамчи», сертификации аудиторов и перехода на международные стандарты финансовой отчетности. Участники отметили, что сотрудничество с Финнадзором может помочь повысить финансовую грамотность и улучшить деловую среду.

Международный деловой совет также подчеркнул важность независимости и самостоятельности финансового регулятора.

Для эффективной работы ведомства, по мнению представителей МДС, необходимо обеспечить его достаточными материальными, техническими и организационными ресурсами, в том числе увеличить штат сотрудников и фонд оплаты труда.

Финнадзор осуществляет государственное регулирование и надзор за небанковским финансовым рынком. В сферу его ответственности входят рынок ценных бумаг и виртуальных активов, страховые компании, накопительные пенсионные фонды, аудиторские организации, ломбарды, казино и другие участники.

Развитие этого сектора направлено на диверсификацию финансовой системы, защиту прав инвесторов и потребителей, а также на предупреждение деятельности нелицензированных и мошеннических инвестиционных проектов.

Встреча прошла в рамках работы МДС по развитию диалога между государством и бизнесом. Такой формат позволяет участникам рынка напрямую обсуждать с регулятором практические проблемы применения законодательства и предлагать изменения для улучшения условий ведения бизнеса.

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