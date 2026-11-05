В КР работают более 1,1 тысячи участников небанковского финансового рынка

Проблемы бизнеса и перспективы развития небанковского финансового сектора Кыргызстана обсудили 4 ноября представители Международного делового совета (МДС) с председателем Финнадзора Кайратом Маматовым и руководителями профильных подразделений ведомства.

На встрече участники рассмотрели приоритеты регулирования финансового рынка, зарубежный опыт надзора, а также вопросы, с которыми сталкиваются компании при ведении деятельности.

По данным Финнадзора, сейчас на небанковском финансовом рынке КР работают 1 тысяча 155 юридических и физических лиц. Им выдано более 1 тысячи 240 лицензий, регистраций и сертификатов на различные виды деятельности.

Объем биржевых сделок на первичном рынке составил 115 миллиардов 715,7 миллиона сомов. Это 95,36 процента от общего объема биржевых торгов. Через первичный рынок привлекаются финансовые ресурсы и перераспределяется инвестиционный капитал.

Отдельное внимание участники уделили развитию страхового рынка. В частности, обсуждались создание дополнительных инструментов для инвестирования активов страховых компаний, подготовка актуариев и необходимость стабильных правил регулирования отрасли.

Также на встрече затронули вопросы цифровизации, развития рынка ценных бумаг и деятельности Кыргызской фондовой биржи, правового регулирования стимулирующих лотерей, а также перспективы инвестиционных и венчурных фондов в стране.

Представители бизнеса подняли вопросы условий работы резидентов СФИТ «Тамчи», сертификации аудиторов и перехода на международные стандарты финансовой отчетности. Участники отметили, что сотрудничество с Финнадзором может помочь повысить финансовую грамотность и улучшить деловую среду.

Международный деловой совет также подчеркнул важность независимости и самостоятельности финансового регулятора.

Для эффективной работы ведомства, по мнению представителей МДС, необходимо обеспечить его достаточными материальными, техническими и организационными ресурсами, в том числе увеличить штат сотрудников и фонд оплаты труда.

Финнадзор осуществляет государственное регулирование и надзор за небанковским финансовым рынком. В сферу его ответственности входят рынок ценных бумаг и виртуальных активов, страховые компании, накопительные пенсионные фонды, аудиторские организации, ломбарды, казино и другие участники.

Развитие этого сектора направлено на диверсификацию финансовой системы, защиту прав инвесторов и потребителей, а также на предупреждение деятельности нелицензированных и мошеннических инвестиционных проектов.

Встреча прошла в рамках работы МДС по развитию диалога между государством и бизнесом. Такой формат позволяет участникам рынка напрямую обсуждать с регулятором практические проблемы применения законодательства и предлагать изменения для улучшения условий ведения бизнеса.