Ткани по сниженным ценам и переезд без компенсации: что происходит на «Мадине»

Торговцам рынка «Мадина» в Бишкеке направили уведомление о прекращении работы в нескольких рядах с 10 ноября. Предпринимателям необходимо вывезти товар и имущество до 20 ноября включительно.

После этого торговые объекты будут опечатаны администрацией.

На фоне подготовки к переезду продавцы тканей распродают товар и пытаются выяснить, на каких условиях смогут продолжить работу на новом рынке «Ала-Тоо». У части торговцев есть собственные контейнеры, приобретенные за десятки тысяч долларов. Они опасаются потерять вложенные средства и пока не знают, какие места им предложат на новой площадке.

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Торговцам дали срок до 20 ноября

Накануне торговцев рынка «Мадина» уведомили о надвигающемся закрытии. В оповещении перечислены ряды A, B, C, D, E, N, «Север-Новый», «Север-1», «Север-2», бутики под мечетью и ряд «Пахта».

Согласно документу, с 10 ноября торговля в этих рядах должна прекратиться. До 20 ноября включительно предпринимателям необходимо вывезти товар и имущество, после чего торговые объекты будут опечатаны администрацией.

Вместе с тем на рынке уже идет распродажа. Вдоль проходов лежат рулоны и стопки тканей, некоторые торговцы предлагают товар со скидками.

При этом ряды, где торгуют шторами и тканями, в уведомлении не указаны. Продавцы говорят, что пока не получили точной информации о сроках и условиях переезда.

Торговцам штор предлагают места в шестиэтажном и двухэтажном зданиях на базаре «Ала-Тоо». По словам продавцов, аренда там составляет около 30 долларов (около 2 тысяч 600 сомов) за квадратный метр.

Часть предпринимателей ранее приобрела контейнеры примерно за 20 тысяч долларов каждый. Теперь они опасаются потерять вложенные средства: вместо собственных торговых помещений на новом рынке им предлагают арендные места. Таким образом, торговцы рискуют лишиться приобретенной недвижимости и при этом будут вынуждены платить за аренду новых площадей.

Открытым остается и вопрос компенсаций. В конце октября оба рынка посетил президент Садыр Жапаров. Глава государства встретился с предпринимателями и обсудил с ними ряд вопросов. В частности, компенсации.

Жапаров заявил, что проблемой займутся правоохранительные органы, а бывшего владельца рынка Турсунтая Салимова вызовут для обсуждения компенсации темы.

«Турсунтай будет вызван. Он продал торговые площадки на 20 миллионов долларов. Это ведь немалая сумма. Пусть компенсирует хотя бы часть», — сказал президент.

Новый рынок «Ала-Тоо»: инфраструктура и условия переезда

Новый рынок «Ала-Тоо» расположен на улице Шабдана Баатыра, рядом со старой «Мадиной». Комплекс занимает около 14 гектаров. Здесь предусмотрено более 1,5 тысячи торговых мест и парковка почти на тысячу автомобилей. Торговцам предлагают помещения в крытых павильонах.

Переезд предпринимателей на новую площадку начался до официального открытия рынка. По данным администрации, к 20 октября около 90 процентов торговцев уже перебрались туда. Остальные продолжали решать вопросы с размещением и условиями торговли.

Официально открыли комплекс на прошедших выходных. Однако строительные работы там ведутся до сих пор.

На фоне споров и недомолвок 20 октября Садыр Жапаров посетил «Мадину» и новый рынок. Он поручил помочь предпринимателям с переездом, в том числе предоставить транспорт для перевозки товара. Президент призвал задействовать необходимые силы, чтобы торговцы могли перебраться на новую площадку в течение десяти дней.

Кроме того, торговцам обещали льготный период.

По словам Садыра Жапарова, первые три месяца они смогут работать без арендной платы. После этого для них планируют установить минимальную арендную ставку на срок от шести месяцев до года.

Компанией, построившей новый рынок, указывается ОсОО «Ордо Курулуш Компани». По данным Министерства юстиции, руководителем и учредителем компании является Алтынбек Козуев.

26 октября Садыр Жапаров заявил, что новый рынок находится под государственным контролем — владелец добровольно передал участок. По словам президента, вложенные прежним частным хозяином средства планируют возвращать в течение четырех-пяти лет за счет доходов комплекса.

Несколько дней назад Министерство экономики и коммерции опубликовало для общественного обсуждения проект постановления о включении рынка «Ала-Тоо» в перечень торговых площадок с особым налоговым режимом.

Инициатором выступила компания «Ордо Курулуш Компани». 13 октября она направила обращение в Государственную налоговую службу.

В случае принятия проекта предприниматели, работающие на территории комплекса, смогут применять налоговый режим, предусмотренный для торговых зон с особым режимом. По оценке Минэконома, это должно упростить налоговое администрирование.

Пожар и вопрос компенсаций

Вопрос возмещения ущерба возник еще до переезда. 30 августа на «Мадине»

произошел пожар. По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания.

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Огонь охватил около 1,5 тысячи квадратных метров и более 50 торговых контейнеров. Тушение осложняли дым, текстиль и конструкции торговых объектов.

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После пожара мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что необходимо определить ущерб, нанесенный предпринимателям, и пообещал компенсацию пострадавшим.

В сентябре депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова сообщила, что пострадавшие торговцы еще не получили компенсацию. По информации мэрии, оценка ущерба была передана правоохранительным органам, расследование продолжалось.

На сегодняшний день официальных данных о выплате компенсаций владельцам сгоревших контейнеров в открытых источниках не было. 24.kg обратилось за комментарием к городским властям. Пока ответа редакция не получила.